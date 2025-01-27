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Сегодня, 14:57

Черчесов прокомментировал уход из сборной Казахстана

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Российский футбольный тренер Станислав Черчесов
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press
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Российский тренер Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» рассказал, как он расстался со сборной Казахстана, которую возглавлял с конца июля прошлого года.

Сообщение об уходе 61-летнего специалиста опубликовано сегодня, 27 января, на официальном сайте КФФ.

— В начале января я познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым. Тогда мы обговорили рабочие моменты, я изложил четкий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ-2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идем, — сказал «СЭ» Черчесов. — Сегодня же утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком — еще раз подтвердил ему все то же самое. Он связался с президентом федерации — функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю. Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта — как моего, так и моих помощников.

Под руководством Черчесова сборная Казахстана осенью 2024 года выступала в дивизионе В Лиги наций, потерпев пять поражений при одной ничьей.

Станислав Черчесов. Черчесов все-таки ушел из сборной Казахстана. При нем команда не выиграла ни одного матча
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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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