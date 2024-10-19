Черчесов: «Все наши идеи федерации Казахстана понятны»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о взаимоотношениях с президентом Федерации футбола Казахстана Адлетом Барменкуловым.

— С точки зрения тренера ситуация кажется абсолютно прозрачной. А понимает ли стратегические моменты руководство федерации? Чувствуете ли, что оно обладает неким терпением, чтобы этот путь пройти?

— Все наши идеи федерации понятны. Но самое главное — есть давление или его нет, принимают план штаба или не принимают. В данном случае принимают. Доверие — это всегда хорошо. Но надо знать, что ты делаешь, как делаешь и для чего делаешь. Я всегда это объясняю, привожу аргументы. Не потому, что просто так хочу — в футболе возникают ситуации, на которые необходимо реагировать, их невозможно предугадать. И что касается президента федерации, то с Адлетом Назарбаевичем (Барменкуловым. — Прим. В.К.) 24 часа в сутки на связи. Это не преувеличение. В последнее время с ним вижусь чаще, чем с семьей. Это показательно.

Одних новых полей по всей стране вместе открыли штук пять за месяц. Причем, когда это начиналось, я сам сказал, что надо ехать. Потому что пять часов на машине туда, потом пять обратно и так несколько раз. Во-первых, успеваешь обсудить множество вопросов с президентом. Во-вторых, когда сам участвуешь в таких мероприятиях, то энергию впитываешь, больше какие-то вещи понимаешь. В-третьих, когда руководитель федерации и главный тренер сборной приезжают, то это уже явно не для галочки — все сразу понимают, что развитие инфраструктуры реально важный фактор для казахстанского футбола. Много в своей жизни видел планов и проектов, которые остались на бумаге... А тут Адлет Назарбаевич лично все контролирует.

— То есть развитие идет быстрыми темпами?

— Сто процентов. Есть подвижки не только по полям — существует ряд проектов постройки новых стадионов, не таких больших, как возвели в России к ЧМ-2018, но современных, комфортных для зрителей и футболистов. Это должно стать причиной для увеличения посещаемости.

— Исходя из ваших слов, вы с Барменкуловым сейчас друг друга полностью понимаете.

— Слушайте, когда меня спрашивают, я отвечаю так, как есть, а не для того, чтобы кому-то понравиться — вот чего у меня нет и, наверное, не будет. А с президентом говорим о деле. Мы в этом смысле одинаковые: есть вопрос — его нужно решать. Так что тут никаких проблем.