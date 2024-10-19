Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 09:15

Черчесов: «Все наши идеи федерации Казахстана понятны»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Станислав Черчесов.
Фото Казахстанская федерация футбола
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о взаимоотношениях с президентом Федерации футбола Казахстана Адлетом Барменкуловым.

— С точки зрения тренера ситуация кажется абсолютно прозрачной. А понимает ли стратегические моменты руководство федерации? Чувствуете ли, что оно обладает неким терпением, чтобы этот путь пройти?

— Все наши идеи федерации понятны. Но самое главное — есть давление или его нет, принимают план штаба или не принимают. В данном случае принимают. Доверие — это всегда хорошо. Но надо знать, что ты делаешь, как делаешь и для чего делаешь. Я всегда это объясняю, привожу аргументы. Не потому, что просто так хочу — в футболе возникают ситуации, на которые необходимо реагировать, их невозможно предугадать. И что касается президента федерации, то с Адлетом Назарбаевичем (Барменкуловым. — Прим. В.К.) 24 часа в сутки на связи. Это не преувеличение. В последнее время с ним вижусь чаще, чем с семьей. Это показательно.

Одних новых полей по всей стране вместе открыли штук пять за месяц. Причем, когда это начиналось, я сам сказал, что надо ехать. Потому что пять часов на машине туда, потом пять обратно и так несколько раз. Во-первых, успеваешь обсудить множество вопросов с президентом. Во-вторых, когда сам участвуешь в таких мероприятиях, то энергию впитываешь, больше какие-то вещи понимаешь. В-третьих, когда руководитель федерации и главный тренер сборной приезжают, то это уже явно не для галочки — все сразу понимают, что развитие инфраструктуры реально важный фактор для казахстанского футбола. Много в своей жизни видел планов и проектов, которые остались на бумаге... А тут Адлет Назарбаевич лично все контролирует.

— То есть развитие идет быстрыми темпами?

— Сто процентов. Есть подвижки не только по полям — существует ряд проектов постройки новых стадионов, не таких больших, как возвели в России к ЧМ-2018, но современных, комфортных для зрителей и футболистов. Это должно стать причиной для увеличения посещаемости.

— Исходя из ваших слов, вы с Барменкуловым сейчас друг друга полностью понимаете.

— Слушайте, когда меня спрашивают, я отвечаю так, как есть, а не для того, чтобы кому-то понравиться — вот чего у меня нет и, наверное, не будет. А с президентом говорим о деле. Мы в этом смысле одинаковые: есть вопрос — его нужно решать. Так что тут никаких проблем.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «С президентом федерации вижусь чаще, чем с семьей»

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Тарпищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Биография Михаэля Шумахера: жизнь легенды «Формулы-1» до и после трагедии
ФИДЕ дисквалифицировала украинского шахматиста Шевченко
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Посольство в Гаване призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута
Названы правила безопасного использования Wi-Fi
Сегодня
Вчера
Неделя