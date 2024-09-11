Черчесов: «Первые результаты во главе сборной Казахстана не пугают. Никакого волнения — продолжаем работать»

Российский главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» выразил свое мнение по поводу дебюта в сборной соседней страны.

Она выступает в дивизионе В Лиги наций: 6 сентября свела вничью домашнюю встречу с Норвегией (0:0), 9-го уступила на выезде Словении (0:3). После двух туров в группе с 4 очками лидируют словенцы и норвежцы, у Австрии и казахстанцев — по 1.

— Вернулся в Москву в среду. Сейчас нужно проанализировать прошедшие игры, которые дали богатую пищу для размышлений, — сказал Черчесов. — Посмотрим, какие шаги предпринять в плане улучшения нашего футбола — возможно, где-то поменяем ребятам позиции или перейдем со схемы с пятью защитниками на расстановку с четырьмя. Нам важно найти баланс на поле — и для хорошего выступления в нынешней Лиги наций, и, главное, в преддверии отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Результаты не испугали: в Алма-Ате против Норвегии с Холланном в составе выглядели достойно, а в Словении помимо высокого класса соперника (достаточно посмотреть, какие клубы представляют ее игроки, тот же сделавший хет-трик Шешко) сказалось низкое качество газона.

В общем, никакого волнения — работа продолжается. В том числе по налаживанию прочной связи с молодежной сборной, на встрече которой с Бельгией в квалификации Евро-2025 я побывал во вторник. Там есть ряд перспективных ребят.

— Сегодня побываете на матче в честь 10-летия стадиона «Спартака» — клуба, которому отдали полтора десятилетия в качестве футболиста и тренера?

— Поздравляю красно-белых со знаменательной датой, но на само мероприятие меня не приглашали. Так что займусь другими делами.