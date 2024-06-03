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Сегодня, 14:40

Черчесов заключит контракт со сборной Казахстана по схеме «2+2»

Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», Станислав Черчесов подпишет договор со сборной Казахстана на срок до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 и с возможностью продления соглашения еще на два года по обоюдному согласию сторон.

В понедельник, 3 июня экс главный тренер национальной команды России побывал на переговорах в Астане, но в ближайшее время он отправится в Алма-Ату, где познакомится с футболистами, домашним стадионом и базой.

При этом не исключено, что ближайшие товарищеские матчи (оба — в гостях, 7 июня с Арменией и 11-го с Азербайджаном) Казахстан проведет под руководством и. о. Руслана Балтиева, а официальный дебют Черчесова состоится 6 сентября, когда новая команда 60-летнего специалиста примет в 1-м туре дивизиона В Лиги наций Норвегию во главе с Эрлином Холанном.

Штаб Черчесова по сравнению с образцом российской сборной изменится и станет смешанным — туда войдет как ряд постоянных ассистентов тренера, так и казахстанцы.

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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