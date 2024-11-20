Депутат вступился за Черчесова: «Он — не Бог, нельзя родить ребенка за три месяца»

Депутат Мажилиса Павел Казанцев прокомментировал результаты сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова.

«Когда в поле каждый суслик агроном, ничего хорошего не будет. Я понимаю, что у общества есть запрос на то, что пришедший главный тренер с хорошим опытом, именем, за два месяца поставит нашу сборную, которая только подбирается к азам международного футбола... Объективно надо смотреть, мы никогда не были футбольной державой. Ожидать, что через, вдруг, за два месяца, наша сборная станет топом и будем громить, топить всех противников — это даже не наивность.

Черчесов, проработавший буквально несколько месяцев на посту главы футбола, которого назначают накануне старта в дивизионе В Лиге Наций — это нереально. Невозможно родить ребенка за три месяца, как бы ни хотелось. И Черчесов не Бог», — приводит слова Казанцева Sportnews.kz.

20 октября СМИ сообщали, что 61-летний Черчесов останется на посту главного тренера сборной Казахстана до проведения выборов главы национальной федерации футбола.

По руководством российского тренера команда провела 6 официальных матчей в рамках Лиги наций, не одержав ни одной победы. Казахстан набрал 1 очко в группе 3 дивизиона В и занял последнее место, вылетев в дивизион С.