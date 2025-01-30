Динияр Билялетдинов считает, что в Казахстане поспешили с увольнением Черчесова

Бывший полузащитник сборной России Ринат Билялетдинов прокомментировал уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Казахстан поспешил с увольнением Черчесова только из-за Лиги наций? Соглашусь, что можно было дать время. Тем более, Лига наций... Но все-таки, наверное, хотели результата получше. Тем более, что они где-то неплохо до этого играли», — сказал Билялетдинов Vprognoze.ru.

61-летний Черчесов покинул сборную Казахстана 27 января. В прошедшем розыгрыше Лиги наций УЕФА Казахстан занял последнее место в группе 3 лиги B, набрав одно очко в квартете со сборными Норвегии, Австрии и Словении.