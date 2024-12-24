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Губерниев — о возможном увольнении Черчесова: «Я бы на месте представителей Казахстана не торопился принимать горячих решений»

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Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«С учетом смены власти в казахском футболе, сложности Черчесова понятны. Я со многими журналистами из Казахстана общаюсь, и они отнюдь не считают, что Черчесова нужно убирать. Сам Саламыч — тот человек, который держит удар. У него есть контракт. В любом случае, если его уволят, ему заплатят отступные. Он хороший тренер, особенно на уровне сборных. Он это доказывал. Я бы на месте представителей Казахстана не торопился принимать горячих решений. Хотя, может, эти решения и не совсем горячие...», — сказал Губерниев «СЭ».

Черчесов возглавляет национальную команду Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций, однажды сыграв в ничью и потерпев 5 поражений подряд с общей разницей мячей 0-15.

(Дарик Агаларов)

Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Дмитрий Губерниев
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