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Сегодня, 14:53

Едилов отреагировал на возможное назначение на пост президента Казахстанской федерации футбола

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший член исполкома КФФ Ербол Едилов прокомментировал информацию о своем возможном назначении на пост президента федерации.

«Я, как и вы, узнал об этой информации из СМИ. Мне тоже начали присылать эту публикацию. Это ведь избираемая должность, и у КФФ есть действующий президент. Пока не могу это никак прокомментировать. Конечно, я работал в Исполкоме федерации и поддерживаю футбол. Что касается слухов о том, что я собираюсь стать президентом федерации, я впервые об этом слышу. У действующего президента есть срок полномочий. В футболе сейчас бардак: непрозрачный бюджет, проблемы с судейством, непонятные контракты. После Олимпиады в Париже сменился министр спорта, и сейчас во многих федерациях ожидается смена первых руководителей, и, вероятно, на фоне этого пошел этот слух. Ранее писали о назначении Турлова и Уранхаева. Думаю, это очередной вброс», — сказал Едилов Meta-ratings.kz

Ранее в СМИ появилась информация о возможном назначении Ербола Едилова на пост президента КФФ.

Источник: Meta-ratings.kz

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