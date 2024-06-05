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Сегодня, 17:26

Сон: «Адиев создал хороший фундамент Черчесову для продолжения плодотворной работы»

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Бывший футболист «Шахтера» Эдуард Сон прокомментировал назначение российского специалиста Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.

«Считаю, что Адиев создал хороший фундамент для продолжения плодотворной работы. Станислав хорошо себя проявил, когда работал со сборной России, а потом в Венгрии дал отличный результат. Так что хочу пожелать ему успешной работы и много побед с Казахстаном», — цитирует Сона Legalbet.kz.

Сборная Казахстана объявила о назначении 60-летнего Черчесова 3 июня. Последним местом работы российского специалиста был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду с августа 2021-го по июль 2023 год.

Источник: Legalbet.kz
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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