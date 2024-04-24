Экс-форвард ПСВ и «Брайтона» Локадия мог перейти в «Тобол»

Бывший нападающий ПСВ и «Брайтона» Юрген Локадия мог перейти в «Тобол», сообщил совладелец костанайского клуба Алимжан Калдияров.

«Юрген Локадия был одним из последних игроков, которого мы могли подписать. Он выступал в «Брайтоне» и ПСВ. Ему всего 30 лет. Очень хороший нападающий, но союз Локадии и «Тобола» не сложился», — приводит слова Калдиярова Legalbet.kz.

Форвард играл за ПСВ, «Брайтон», «Хоффенхайм», «Цинциннати», «Бохум», «Персеполис» и «Цанчжоу Майти Лайонс». 4 марта 2024 года 30-летний футболист подписал контракт с испанской «Аморебьетой». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.