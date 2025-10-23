Видео
Экс-футболист «Челси» Петреску отказался от работы в Казахстане

Ана Горшкова
Корреспондент

В середине октября представители одного из топовых казахстанских клубов выходили на связь с румынским специалистом Даном Петреску с целью узнать его мнение насчет работы главным тренером, сообщает Legalbet.kz.

По информации источника, 57-летний румын, сделавший перерыв в тренерской деятельности из-за проблем со здоровьем, ответил отказом.

В качестве игрока Петреску выступал за румынский «Стяуа», итальянские «Фоджу» и «Дженоа», а также за английские «Шеффилд Уэнсдей», «Челси», «Брэдфорд Сити» и «Саутгемптон».

Ранее Петреску работал главным тренером польской «Вислы» (Краков), российских «Кубани» и московского «Динамо», катарского «Аль-Араби», китайских «Цзянсу Сунина» и «Гуйчжоу», эмиратского «Аль-Насра», турецкого «Кайсериспора», южнокорейского «Чонбука» и других клубов.

Источник: Legalbet.kz
Дан Петреску
