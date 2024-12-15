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Итальянский журналист: «Если судить со стороны, хвастаться сборной Казахстана нечем»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Редактор спортивной редакции итальянского медиаконцерна «Медиасет» Энцо Палладини в интервью «СЭ» высказался о перспективах сборной Казахстана под руководством Станислава Черчесова отобраться в финальную часть ЧМ-2026.

— Наш концерн очень подробно освещал чемпионат мира в России, который, кстати, прошел на высочайшем организационном уровне. Сборная России была в целом весьма средней по исполнителям командой, но остановилась всего в шаге от полуфинала. Помню, что наша съемочная бригада дважды ездила в расположение вашей сборной, чтобы взять интервью у ее главного тренера — Черчесова. В нашем понимании именно он был ключевой, системной фигурой в команде. Вот он-то наряду с Головиным и Дзюбой остался у меня в памяти с того турнира.

Что касается сборной Казахстана, то с ней я не знаком. Не представляю себе, какой материал имеется в распоряжении Черчесова. Если судить со стороны по матчам казахстанских клубов в еврокубках и по выступлению сборной Казахстана в Лиге наций, то хвастаться там, мягко говоря, нечем. Однако каждый отборочный цикл — это ведь своя маленькая жизнь. Так что вдруг эта скромная сборная сможет прыгнуть выше головы и побороться за второе место в своей группе? — считает Палладини.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин и&nbsp;футболист &laquo;Бенфики&raquo; Фредрик Эурснес в&nbsp;мтаче Лиги чемпионов. «Головина недооценивают в Европе — возможно, дело в паспорте». Что в Италии думают о российских легионерах

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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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