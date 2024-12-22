Ербол Каиров подвел итоги выборов в КФФ

Кандидат в президенты КФФ Ербол Каиров поделился мнением о прошедших выборах.

«Может быть действительно нужно перестроить работу и отдавать голоса по-настоящему независимым людям, которые хотят что-то поменять. У нас голосует не народ, а областные федерации, которые улыбаясь в глаза, говорят, что будут отдавать голоса, что им нравится программа. Я поэтому вчера программу специально перед народом и болельщиками презентовал. Но ноль голос, 34 в пользу одного кандидата — это слишком очевидно. Скорее всего было оказано некое давление и все было решено.

Плюс на одном из телеграм-каналов за две минуты до объявления результатов появляется пост о том, что человек выиграл. Это говорит о том, что все было определено, распределены все должности и все это был сценарий. Выиграл кандидат, который точно не был лучше. Во время своего выступления он не презентовал ни стратегию, ни программу, а просто выступил с листочком, при этом всем говоря не на государственном языке», — заявил Каиров Meta-ratings.kz.

22 декабря на пост президента КФФ был избран 36-летний кандидат «Федерации футбола города Астаны» Марат Омаров. По итогам голосования он набрал 34 голоса из 36.