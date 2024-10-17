Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 13:59

Гаджиев назвал провокацией поведение журналиста из Казахстана, над которым пошутил Черчесов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на решение Казахстанской федерации футбола оштрафовать главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

13 октября сборная Казахстана дома уступила Словении (0:1) в матче 4-го тура Лиги наций. На пресс-конференции после игры журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ российский специалист пошутил, что вопрос был задан на французском, обратив внимание на футболку «ПСЖ», в которую был одет представитель СМИ.

«Это провокация со стороны журналиста. На чем она базируется, я не знаю. Незнание языка серьезно задевает общественность и официальных лиц. Конечно, нужно посмотреть условия контракта — есть ли там пункт о том, что Черчесов обязан выучить язык. Хиддинк сколько лет у нас проработал и как не говорил по-русски, так и не заговорил до самого отъезда», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Источник: Metaratings
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Гаджи Гаджиев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Нападающий минского «Динамо» Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя