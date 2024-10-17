Гаджиев назвал провокацией поведение журналиста из Казахстана, над которым пошутил Черчесов

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на решение Казахстанской федерации футбола оштрафовать главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

13 октября сборная Казахстана дома уступила Словении (0:1) в матче 4-го тура Лиги наций. На пресс-конференции после игры журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ российский специалист пошутил, что вопрос был задан на французском, обратив внимание на футболку «ПСЖ», в которую был одет представитель СМИ.

«Это провокация со стороны журналиста. На чем она базируется, я не знаю. Незнание языка серьезно задевает общественность и официальных лиц. Конечно, нужно посмотреть условия контракта — есть ли там пункт о том, что Черчесов обязан выучить язык. Хиддинк сколько лет у нас проработал и как не говорил по-русски, так и не заговорил до самого отъезда», — цитирует Гаджиева Metaratings.