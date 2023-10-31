Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 18:20

Гаджиев: «Слуцкий взял паузу, а значит, он может добавить в тренерской деятельности»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Актобе».

«Возвращение Слуцкого к тренерской деятельности зависит от его эмоционального состояния. Мы все знаем, что он хорошо осведомлен о своей работе. У кого-то получается преодолевать жизненные трудности, а кому-то этого не хочется делать, может, стоит чем-то другим заниматься. Вот это мы видели у Слуцкого. Леонид Викторович взял паузу, значит, он может добавить в тренерской деятельности. Были примеры, когда главный тренер после непродолжительного перерыва становился сильнее. Допустим, Юрий Семин», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Ранее стало известно, что Слуцкий и Магомед Адиев, возглавляющий сборную Казахстана, входят в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода нынешнего тренера команды Андрея Карповича.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-slutskij-vzyal-pauzu-a-znachit-on-mozhet-dobavit-v-trenerskoj-deyatel-nosti/
Футбол
ФК Актобе
Гаджи Гаджиев
Леонид Слуцкий
1
0
Читайте также
Норвежцы первыми вляпались в скандал из-за фтора. Но понять, кто виноват, невозможно
Лионель Месси остается лучшим футболистом мира почти 20 лет
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Актобе» сообщили об отсутствии планов по приглашению Слуцкого