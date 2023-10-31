Гаджиев: «Слуцкий взял паузу, а значит, он может добавить в тренерской деятельности»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Актобе».

«Возвращение Слуцкого к тренерской деятельности зависит от его эмоционального состояния. Мы все знаем, что он хорошо осведомлен о своей работе. У кого-то получается преодолевать жизненные трудности, а кому-то этого не хочется делать, может, стоит чем-то другим заниматься. Вот это мы видели у Слуцкого. Леонид Викторович взял паузу, значит, он может добавить в тренерской деятельности. Были примеры, когда главный тренер после непродолжительного перерыва становился сильнее. Допустим, Юрий Семин», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Ранее стало известно, что Слуцкий и Магомед Адиев, возглавляющий сборную Казахстана, входят в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода нынешнего тренера команды Андрея Карповича.