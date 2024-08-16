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Сегодня, 12:02

Гендиректор «Лудогорца»: «Черчесов — мой друг, но мы не рассматриваем его на пост главного тренера»

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Генеральный директор «Лудогорца» Ангел Петричев опроверг информацию о возможном назначении главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова на аналогичный пост в болгарском клубе.

Позднее Черчесов опроверг эту информацию.

«Это неправда. Станислав Черчесов — мой друг, мы на связи много лет, но мы не рассматриваем его на пост главного тренера, он не опция для нас, потому что он сейчас работает в сборной Казахстана. Наша последняя встреча была во время сбора в Австрии. Вы знаете, болгарские медиа пишут всякое, и когда у нас кризис, Станислава делают фаворитом на пост главного тренера, но эта информция неверна», — заявил Петричев ODDS.ru.

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Казахстан под руководством Черчесова выступит в группе 3 дивизиона В Лиги наций с Австрией, Норвегией и Словенией. 6 сентября команда Черчесова примет дома норвежцев, 9-го проведет выездную встречу со словенцами.

Источник: ODDS.ru
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
ФК Лудогорец
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