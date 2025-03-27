Генпрокуратура Казахстана обнаружила нарушения в футболе на 510 миллионов рублей

Прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола (КФФ) и нескольких футбольных клубах выявила финансовые злоупотребления и нецелевое использование средств, нанесшие ущерб на сумму 510 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Основные нарушения: необоснованные премии сотрудникам и спортсменам на 300 миллионов тенге, оплата невыполненных работ при строительстве объектов КФФ в Талгаре, замороженное с 2021 года строительство базы в Алматинской области, трата 22 миллионов 950 тысяч рублей на разработку документов без реального внедрения.

Проверки в «Ордабасы», «Актобе» и «Жетысу» выявили завышение сумм контрактов, махинации с трансферами игроков, хищение бюджетных средств.

Уголовное дело против экс-руководства КФФ передано в Агентство финансового мониторинга (АФМ). Ранее, 4 марта, АФМ уже начало досудебное расследование в отношении бывших чиновников федерации.