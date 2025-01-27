Гершкович назвал увольнение Черчесова из сборной Казахстана необдуманным решением

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Это однозначно необдуманное решение, — приводит «РБ Спорт» слова Гершковича. — Очень неожиданно — я думал, там люди все-таки соображают, как это так... Вообще, с одной стороны, удивительно, с другой — это в духе времени. Потому что в последнее время руководить футболом приходят совершенно далекие от этого дела люди, некомпетентные. Практика показывает, что в последнее время такие нелогичные решения участились».

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июня 2024 года, за это время национальная команда провела шесть матчей, в которых не смогла забить ни одного мяча и потерпела пять поражений с общим счетом 0:15.