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Сегодня, 19:54

Гершкович прокомментировал увольнение Черчесова с поста тренера сборной Казахстана

Камила Абдурахманова
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Экс-тренер сборной России Михаил Гершкович выразил уверенность, что Станислав Черчесов не останется без работы после увольнения с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Считаю, что Станислав — серьезная тренерская боевая единица. Без работы он долго не просидит. Куда отправится дальше? Все зависит от предложения и понимания ситуации», — сказал Гершкович Meta-ratings.kz.

Об уходе 61-летнего специалиста стало известно сегодня, 27 января. Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Под руководством тренера команда сыграла шесть матчей, в которых потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Источник: Metaratings.kz
Станислав Черчесов
Михаил Гершкович
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