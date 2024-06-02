Гладилин: «На месте Черчесова возглавил бы сборную Казахстана»

Сегодня, 04:04
Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.
— Черчесов без работы уже больше года, — приводит слова Гладилина «РБ Спорт». — Сборная Казахстана — хороший вариант, там много достойных футболистов. Для Черчесова — это хорошее продолжение карьеры.
— С Черчесовым сборная Казахстана выйдет на чемпионат Европы?
— Сложно сказать. Тренер должен работать. Я на месте Черчесова согласился бы возглавить сборную Казахстана.
Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», с которым тренер два раза выиграл чемпионат Венгрии и Кубок страны.