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Сегодня, 18:42

Глава Казахстанской федерации футбола Барменкулов: «Кредит доверия у Черчесова не поменялся»

Руслан Минаев
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов ответил на вопрос о будущем главного тренера сборной страны Станислава Черчесова.

«Кредит доверия у Черчесова не меняется, у него есть задача подготовить команду к отбору на чемпионат мира. Лига наций для него — обкатка, он формирует новую сборную под новые требования», — цитирует Барменкулова РИА «Новости Спорт».

Сборная Казахстана разгромно проиграла Австрии в&nbsp;Лиге наций (0:4). Рангник не оставил шансов Черчесову. Австрия отправила четыре безответных мяча в ворота Казахстана

10 октября Казахстан крупно проиграл Австрии со счетом 0:4 в матче Лиги наций. Команда Черчесова набрала 1 очко после трех игр.

Источник: РИА
Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу

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