Глава Казахстанской федерации футбола Барменкулов: «Кредит доверия у Черчесова не поменялся»

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов ответил на вопрос о будущем главного тренера сборной страны Станислава Черчесова.

«Кредит доверия у Черчесова не меняется, у него есть задача подготовить команду к отбору на чемпионат мира. Лига наций для него — обкатка, он формирует новую сборную под новые требования», — цитирует Барменкулова РИА «Новости Спорт».

10 октября Казахстан крупно проиграл Австрии со счетом 0:4 в матче Лиги наций. Команда Черчесова набрала 1 очко после трех игр.