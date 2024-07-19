Глава КФФ Барменкулов: «Парфенов и Кержаков создают конкуренцию для наших специалистов»

Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов поделился мнением о работе российских тренеров Дмитрий Парфенова и Александра Кержакова в чемпионате Казахстана.

«Этот опыт очень важен, и нам их опыт и знания нужно перенимать. Сейчас порядка десяти казахстанских тренеров проходят практику, набирают, скажем так, рост и вес в профессии, и общение с такими специалистами, как тот же Парфенов — очень важно. Да и ваши российские тренеры что-то берут от наших ребят. Это же извечный спор про легионеров — зачем они нужны? А они задают тон, делают конкуренцию. Появление в Казахстане российских тренеров — для меня правильная картина, потому что они эту конкуренцию дают. И наши специалисты их в хорошем смысле должны вытеснять. У них есть пример, к чему стремиться, потому что российские специалисты пришли и делают свою работу неплохо», — приводит слова Барменкулова «РБ Спорт».

Дмитрий Парфенов возглавил казахстанский «Актобе» в декабре 2023 года. Александр Кержаков работает с «Кайратом» с мая 2024-го.