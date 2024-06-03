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Сегодня, 14:02

Глава КФФ Барменкулов: «Подписание договора с Черчесовым — это новый этап казахстанского футбола»

Виктория Кравченко
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Во-первых, подписание договора со Станиславом Черчесовым — это новый этап казахстанского футбола. Те базовые принципы, которые были заложены в нашем футболе, будут продолжены и закреплены таким авторитетным и заслуженным специалистом, которого отлично знают во всем футбольном мире. Станислав Саламович заходит со своей футбольной лабораторией и идеями, как прекрасный специалист управления всего футбольного хозяйства», — цитирует Барменкулова «Московский Комсомолец».

Ранее российский специалист заявил, что достиг принципиальной договоренности в переговорах с Казахстанской федерацией футбола (КФФ).

Срок контракта Черчесова с КФФ не уточняется, однако ранее появлялась информация, что 60-летний россиянин заключит соглашение по схеме «2+1».

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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