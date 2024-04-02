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2 апреля, 14:35

Главный тренер «Актобе» оценил уровень форварда Умаева

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Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов ответил на вопрос о соответствии форварда команды Идриса Умаева уровню сборной Казахстана.

«Соответствует ли игра Умаева уровню сборной Казахстана? Мне сложно судить, некорректно будет судить. Идрис может больше, это точно. Наша задача — чтобы каждый игрок давал свой максимум», — приводит слова Парфенова Legalbet.kz.

25-летний Умаев является гражданином России. С 2023 года форвард выступает в Казахстане. В текущем сезоне за «Актобе» он сыграл 4 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 175 тысяч евро.

Источник: Legalbet.kz
Дмитрий Парфенов
Идрис Умаев
Футбол
ФК Актобе
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