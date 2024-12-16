Шацкий: «Хочу, чтобы в каждой команде играли казахстанские вратари»

Голкипер сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Игорь Шацкий выразил мнение о необходимости поддержки местных вратарей.

«Будет ли Шайзада основным в «Ордабасы»? Я хочу этого. Я всегда поддерживаю всех казахстанских голкиперов. Честно говоря, не понимаю ситуации, когда в команде два вратаря, и оба — легионеры. Хочу, чтобы в каждом клубе в воротах стояли казахстанцы, — сказал Шацкий Meta-ratings.kz

В прошедшем сезоне Шацкий в составе «Актобе» стал бронзовым призером КПЛ и обладателем Кубка Казахстана.