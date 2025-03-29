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29 марта, 15:57

Ульянов: «Хотел остаться в «Кайрате», но возникли разногласия с руководством»

Даниил Аршавский
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Бывший вратарь «Кайрата» Вадим Ульянов, ныне выступающий за «Ахмат», объяснил, почему покинул алматинский клуб.

«В конце ноября у меня закончился контракт, и я хотел остаться в клубе еще на один год, но переговоры о продлении контракта тянулись очень долго и в целом они были достаточно сложными. С руководством клуба у нас были разногласия по длительности нового соглашения. Когда я понимал, что нам вряд ли удастся договориться, мы начали искать другие варианты продолжения карьеры», — цитирует Ульянова Meta-ratings.kz.

23-летний голкипер выступал за «Кайрат» с 26 февраля 2022 года, он присоединился к «Ахмату» 15 января 2025 года. Контракт Ульянова с грозненским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Источник: Meta-ratings.kz
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