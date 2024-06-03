Гранат верит, что Черчесов построит боевитую команду в сборной Казахстана

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился мнением о назначении Станислава Черчесова главным тренером национальной команды Казахстана.

«Как минимум, команда будет в отборочных циклах всех больших турниров выступать не хуже, чем до этого. Надеюсь, что его сборная будет боеспособным коллективом. Что касается работы Черчесова с игроками, то он никогда не требует невозможного, все его требования футболисты могут выполнять», — сказал Гранат «СЭ».

Как стало известно «СЭ», 60-летний Черчесов подпишет контракт со сборной Казахстана на срок до окончания отборочного турнира чемпионата мира-2026 и с возможностью продления соглашения еще на два года по обоюдному согласию сторон.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года.

(Александр Абустин)