Игнатьев: «Черчесова выбрали, чтобы он сумел придать разгон развитию футбола в Казахстане»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

«Профессиональный тренер, хорошо себя зарекомендовавший в российском, да и не только, футболе, а Казахстан — далеко не последняя команда. Обидно только, что наш футбол не обратил внимание на такого талантливого и профессионального тренера, который мог бы сделать подвижку в развитии нашего футбола. Осложнит ли ему задачу тот факт, что выборка футболистов будет меньше по сравнению с сборной России? Сложности есть везде, и у каждой сборной они свои. Поэтому его и выбрали, чтобы он сумел всколыхнуть этот пласт и придать разгон развитию футбола в Казахстане. Убежден в том, что Черчесов не взялся бы за это, если бы ему было не по силам и он сомневался», — цитирует Игнатьева Metaratings.ru.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош». Российский специалист возглавлял команду с августа 2021 года по июль 2023 года. Он также работал в сборной России, «Спартаке», «Амкаре», «Динамо» и других командах.