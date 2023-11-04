Источник: Слуцкий решил продолжить тренерскую карьеру в Европе вместо работы в «Актобе»

Российский тренер Леонид Слуцкий готовится возглавить один из европейских клубов, сообщает Metaratings.kz.

По данным источника, агенты 52-летнего специалиста искали ему варианты в разных странах. В ближайшие месяцы тренер может возглавить европейскую команду, несмотря на отсутствие тренерской практики за последний год.

Ранее сообщалось, что Слуцкий входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода нынешнего тренера команды Андрея Карповича.

Последним местом работы российского тренера был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.