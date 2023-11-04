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Сегодня, 17:17

Источник: Слуцкий решил продолжить тренерскую карьеру в Европе вместо работы в «Актобе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Леонид Слуцкий готовится возглавить один из европейских клубов, сообщает Metaratings.kz.

По данным источника, агенты 52-летнего специалиста искали ему варианты в разных странах. В ближайшие месяцы тренер может возглавить европейскую команду, несмотря на отсутствие тренерской практики за последний год.

Ранее сообщалось, что Слуцкий входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода нынешнего тренера команды Андрея Карповича.

Последним местом работы российского тренера был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: Metaratings.kz
ФК Актобе
Леонид Слуцкий
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