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Сегодня, 08:08

Итальянский тренер Бордин подтвердил информацию о переговорах с «Тоболом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский тренер Роберто Бордин сообщил о переговорах с «Тоболом».

«Подтверждаю, что начал переговоры с ФК «Тобол». И я счастлив, что меня связали с одним из самых важных клубов Казахстана», — приводит слова Бордина Legalbet.kz.

В октябре 2023 года 58-летнего специалиста уволили с должности главного тренера «Шерифа». Также итальянец возглавлял сборную Молдовы, «Нефтчи» и «Триестину».

В сезоне 2023 года «Тобол» под руководством Милича Чурчича занял восьмое место в КПЛ и выиграл Кубок Казахстана. Контракт с сербом был рассчитан до конца сезона.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Тобол
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