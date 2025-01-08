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Сегодня, 12:55

Иванович сообщил об интересе казахстанских клубов

Камила Абдурахманова
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Экс-вингер костанайского «Тобола» Игор Иванович сообщил, что не останется в казахстанском клубе.

«Ушел из «Тобола». Контракт закончился. Где теперь буду играть, еще не знаю. Предложения есть. И из Казахстана звонили. Но есть лучше варианты», — сообщил Иванович Legalbet.kz.

27-летний Иванович выступал в Казахстане с марта 2023 года. До августа 2023-го Иванович играл за «Астану», после перешел в «Тобол».

В минувшем сезоне серб принял участие в 31 матче за «Тобол», забив шесть мячей и отдав семь результативных передач.

Источник: Legalbet.kz
Футбол
ФК Тобол
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