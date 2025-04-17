Калошина назначили координатором и инструктором ВАР в КФФ

Леонида Калошина назначили координатором и инструктором ВАР в Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщили в организации.

Калошин — эксперт с более чем 15-летним опытом работы в Российском футбольном союзе (РФС). Он занимал разные должности в судейской организации и под его руководством в России был создан проект ВАР, а также подготовлены большинство из ныне действующих видеоарбитров.

Калошин является тренером УЕФА по программе CORE и входит в Комитет УЕФА по судейской конвенции

Вместе с Нуну Алешандре Паррейра де Каштру, который возглавил департамент судейства КФФ, Калошин улучшает работу департамента судейства и инспектирования.

В его задачи входят развитие ВАР в Казахстане, обучение видеоарбитров и взаимодействие с УЕФА и ФИФА по этому направлению.