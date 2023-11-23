Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 14:45

Канчельскис: «Мне поступил звонок из ФИФА. Спросили о происходящих в «Тоболе» «левых» делах»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис рассказал «СЭ», что во время работы в клубе ему поступил звонок из ФИФА с просьбой рассказать, что происходит в команде.

«Мне поступил звонок из ФИФА. Придется отвечать на их вопросы. Спросили о происходящих в клубе «левых» делах. За них придется отвечать. И я, как генеральный директор, должен им отвечать», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Канчельскис рассказал, что собирается подавать в суд на «Тобол».

54-летний специалист занимал пост гендиректора «Тобола» с июля 2023 года. В четверг, 23 ноября стало известно об увольнении россиянина из казахстанского клуба.

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Тобол
ФИФА
10
Обсудить
Читайте также
Радимов заявил, что без Соболева «Спартак» смотрится интереснее
Фигурист Грицаенко считает, что спортивная пара Косторная и Куница может стать конкурентоспособной
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Канчельскис заявил, что собирается подавать в суд на «Тобол»