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Сегодня, 12:52

Канчельскис: «Кыргызская премьер-лига уступает казахстанской во всех компонентах»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Мурас Юнайтед» из Джалал-Абада Андрей Канчельскис сравнил чемпионаты Кыргызстана и Казахстана.

«Казахстанская лига сильнее. Это факт, даже обсуждается. Кыргызская уступает во всех компонентах. Инфраструктура, качество футболистов, исполнительское мастерство, количество команд. Уровень всех футболистов в Кыргызской премьер-лиге ниже. Есть над чем работать, и это хорошо», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.kz.

«Мурас Юнайтед» занимает четвертое место из десяти в чемпионате Кыргызстана, имея в активе 7 очков после четырех матчей.

Источник: https://legalbet.kz/news/kanchelskis-kirgizskaya-premer-liga-ustupaet/
Андрей Канчельскис
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