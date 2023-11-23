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Сегодня, 13:48

Канчельскис ушел с поста гендиректора «Тобола»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Андрей Канчельскис уволен с поста генерального директора «Тобола», сообщает пресс-служба клуба.

«От имени футбольного клуба «Тобол» выражаем огромную благодарность Андрею Антанасовичу за проделанную работу. Желаем вам здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях», — говорится в заявлении клуба.

54-летний специалист занимал пост гендиректора «Тобола» с июля 2023 года. Контракт с Канчельскисом был рассчитан до конца 2023 года.

По итогам сезона-2023 «Тобол» занял восьмое место в чемпионате Казахстана. Команда набрала 34 очка в 26 матчах. Победителем стал шымкентский «Ордабасы», который завоевал первый в истории команды чемпионский титул.

«Тобол» является двукратным чемпионом Казахстана (2010 и 2021), победителем Кубка Интертото-2007, двукратным обладателем Кубка Казахстана (2007 и 2023) и Суперкубка страны (2021 и 2022).

Источник: ФК Тобол
Андрей Канчельскис
ФК Тобол
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