Канчельскис заявил, что собирается подавать в суд на «Тобол»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил «СЭ», что собирается подавать судебные иски на казахстанский футбольный клуб «Тобол» после своего увольнения с поста генерального директора команды.

«Клуб меня об этом не уведомил. Сейчас я нахожусь в отпуске. Никто никаких бумаг еще не подписывал. Проходимцам и жуликам в футбольных клубах футбол не нужен. Им нужно в первую очередь заниматься своими левыми делами. У нас были разногласия. Я не буду молчать. Буду говорить, что было. А было очень много интересного. Такие люди — позор для «Тобола» и для казахстанского футбола.

Я же не могу прийти на завод и говорить, как плавить металл. Я в этом не разбираюсь. Я пришел заниматься своим любимым делом — футболом. Когда приходят дилетанты и начинают рассказывать, как делать правильно, конечно, будет конфликт. Как с ними можно общаться?» — сказал Канчельскис.

Также Канчельскис рассказал, что у совладельца клуба Алимжана Калдиярова есть судимость за мошенничество.

«У Алимжана Калдиярова есть статья за мошенничество. Он пришел в клуб и начал заниматься мошенничеством в клубе. Так нельзя. Он меня приглашал такими делами заниматься, а я ими не занимаюсь. Это уголовные дела. Я собираюсь подавать судебные иски. Они не должны порочить мое имя. Еще и уголовные дела на них заведут, поверьте мне. В футболе играют по-честному, и здесь нужно быть честными», — добавил Канчельскис «СЭ».

54-летний специалист занимал пост гендиректора «Тобола» с июля 2023 года. До этого Канчельскис тренировал узбекистанский «Навбахор» (2019-2020).