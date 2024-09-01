«Кайрат» сыграет с «Астаной» в чемпионате Казахстана 1 августа

«Кайрат» сыграет с «Астаной» в матче 19-го тура чемпионата Казахстана в воскресенье, 1 августа. Игра состоится на «Центральном стадионе» в Алма-Ате (Казахстан) и начнется в 16.00 мск (в 18.00 по астанинскому времени).

Ключевые события встречи «Кайрат» — «Астана» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В Казахстане в прямом эфире смотреть трансляцию матча можно телеканалах Qazsport и SPORT+, а также на официальном сайте QFL.

Весной 2024 года российский тренер Александр Кержаков возглавил «Кайрат». Ранее специалист сотрудничал с сербским «Спартаком», кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томь» и юношеской сборной России.

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