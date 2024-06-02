«Кайрат» обыграл «Шахтер» из Караганды в первом матче под руководством Кержакова

«Кайрат» на своем поле победил карагандинский «Шахтер» в матче 10-го тура чемпионата Казахстана — 4:2. Победу алматинцам принесли голы Адилета Садыбекова (22-я минута), Иброхимхалила Юлдошева (25-я), Георгия Зарии (пенальти, 77-я) и Элдера Сантаны (81-я). За «Шахтер» дублем отметился Имеда Ашортия (35-я и 65-я). «Кайрат» провел первый матч под руководством Александра Кержакова. Российский специалист возглавил команду 29 мая. «Кайрат» (18 очков) занимает второе место в чемпионате Казахстана. «Шахтер» (7) идет последним в турнирной таблице.