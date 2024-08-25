«Кайрат» на своем поле примет «Тобол» в матче 18-го тура премьер-лиги Казахстана в воскресенье, 25 августа. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, Казахстан. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Ключевые события матча чемпионата Казахстана будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Прямую трансляцию матча «Кайрат» — «Тобол» покажут на телеканале Qazsport, эфир начнется в 17:55. Также в Казахстане и России в прямом эфире смотреть трансляцию игры можно на сайтах букмекеров по регистрации.

В конце мая стало известно, что Александр Кержаков возглавил «Кайрат» из Алма-Аты. Ранее российский тренер сотрудничал с сербским «Спартаком», кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томь» и юношеской сборной России.

Чемпионат Казахстана по футболу: как смотреть трансляции матчей