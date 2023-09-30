В субботу, 30 сентября стартует 24-й тур казахстанской премьер-лиги матчем «Шахтер» (Караганда) — «Тобол». Завершится тур в воскресенье, 1 октября, встречами «Каспий Актау» — «Кайрат» и «Атырау» — «Мактаарал».

Трансляции матчей казахстанской премьер-лиги доступны на телеканалах Qazsport (на русском и казахском языках) и Qazaqstan (только казахский язык). Также бесплатно игры можно посмотреть на YouTube-канале PFLK TV.

Расписание трансляций матчей 24-го тура премьер-лиги:

30 сентября, суббота

14.00. «Шахтер» (Караганда) — «Тобол»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV

16.00. «Актобе» — «Астана»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV

1 октября, воскресенье

12.00. «Кызыл-Жар» — «Окжетпес»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV

12.00. «Аксу» — «Кайсар»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV

13.00. «Жетысу» — «Ордабасы»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV

14.00. «Каспий Актау» — «Кайрат»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV

14.00. «Атырау» — «Мактаарал»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: PFLK TV

Чемпионат Казахстана по футболу: таблица и календарь в актуальном виде, новости и статьи