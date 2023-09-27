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Сегодня, 10:00

Казахстан: расписание матчей и трансляции недели

24-й тур чемпионата Казахстана по футболу стартует 30 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Ордабасы».
Фото ФК «Ордабасы»
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Игры 24-го тура чемпионата Казахстана пройдут 30 сентября и 1 октября. До этого 27 сентября состоятся три перенесенных матча. Видеотрансляции игры в прямом эфире можно смотреть на канале «Qazaqstan».

«Ордабасы» лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана с 49 очками, имея одну игру в запасе. На второй строчке располагается «Астана» с 46 баллами.

Перенесенные матчи 18-го тура чемпионата Казахстана:

27 сентября, среда

12:00. «Кызыл-Жар» — «Тобол»

16:00. «Астана» — «Окжетпес»

17:00. «Ордабасы» — «Мактаарал»

24-й тур чемпионата Казахстана:

30 сентября, суббота

14:00 . «Шахтёр Караганда» — «Тобол»

16:00. «Актобе» — «Астана»

1 октября, воскресенье

12:00. «Кызыл-Жар» — «Окжетпес»

12:00 «Аксу» — «Кайсар»

13:00. «Жетысу» — «Ордабасы»

14:00. «Атырау» — «Мактаарал»

14:00 «Каспий» — «Кайрат»

Время начала матчей — московское. Время в Москве на 3 часа отстает от времени в столице Казахстана — Астане.

Матчи казахстанской лиги в прямом эфире показывают на youtube-канале PFLK TV. Трансляция доступна только внутри страны. На русском языке игры транслируют «РТРК «Казахстан», «Сетанта Спорт Евразия», Qazsport и Qazaqstan, они входят в программу кабельных операторов. Портал Sports.kz предоставляет возможность смотреть прямые эфиры матчей через компьютер. Некоторые игры доступны бесплатно на официальных сайтах и в мобильных приложениях букмекерских компаний.

Чемпионат Казахстана по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
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