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Сегодня, 14:50

Казахстанская федерация футбола опровергла информацию об отставке Черчесова

Камила Абдурахманова
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Казахстанская федерация футбола (КФФ) выступила с заявлением по поводу информации СМИ об увольнении главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодняшний день Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола», — говорится в заявлении федерации.

Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Черчесов и сборная Казахстана: что происходит?

Ранее «СЭ» сообщал, что юристы КФК уже готовят документы для досрочного расторжения контракта с 61-летним тренером.

Черчесов возглавляет национальную команду Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций, однажды сыграв вничью и потерпев 5 поражений подряд с общей разницей мячей 0-15.

Станислав Черчесов, Виктор Дьокереш, Николас Джакопетти. Провал Казахстана, сумасшедшая результативность скандинавов и сказка Сан-Марино. Чем запомнился групповой этап Лиги наций

Источник: Казахстанская федерация футбола
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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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