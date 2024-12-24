Казахстанская федерация футбола опровергла информацию об отставке Черчесова

Казахстанская федерация футбола (КФФ) выступила с заявлением по поводу информации СМИ об увольнении главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодняшний день Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола», — говорится в заявлении федерации.

Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации.

Ранее «СЭ» сообщал, что юристы КФК уже готовят документы для досрочного расторжения контракта с 61-летним тренером.

Черчесов возглавляет национальную команду Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций, однажды сыграв вничью и потерпев 5 поражений подряд с общей разницей мячей 0-15.