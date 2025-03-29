Казахстанский депутат Нуртаза поделился мнением о переходе Сатпаева в «Челси»

Казахстанский депутат Самат Нуртаза прокомментировал подписание нападающим «Кайрата» Дастаном Сатпаевым контракта с «Челси».

«Я думаю, что у парня большое будущее, лишь бы не перегорел, как допустим Ансу Фати в «Барселоне», когда от него ждали великое будущее, а в итоге выстрелил Ламин Ямаль. Поэтому я считаю, во-первых, рано давать оценку, только остается пожелать удачи парню», — цитирует депутата Meta-ratings.kz.

16-летний нападающий официально присоединится к английской команде летом 2026 года, когда достигнет совершеннолетия. До этого времени футболист продолжит выступать за «Кайрат». За переход казахстанский клуб получит 4,3 миллиона евро с учетом бонусов.