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29 марта, 15:47

Казахстанский депутат Нуртаза поделился мнением о переходе Сатпаева в «Челси»

Даниил Аршавский
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Казахстанский депутат Самат Нуртаза прокомментировал подписание нападающим «Кайрата» Дастаном Сатпаевым контракта с «Челси».

«Я думаю, что у парня большое будущее, лишь бы не перегорел, как допустим Ансу Фати в «Барселоне», когда от него ждали великое будущее, а в итоге выстрелил Ламин Ямаль. Поэтому я считаю, во-первых, рано давать оценку, только остается пожелать удачи парню», — цитирует депутата Meta-ratings.kz.

16-летний нападающий официально присоединится к английской команде летом 2026 года, когда достигнет совершеннолетия. До этого времени футболист продолжит выступать за «Кайрат». За переход казахстанский клуб получит 4,3 миллиона евро с учетом бонусов.

Дастан Сатпаев продолжит карьеру в &laquo;Челси&raquo;.«Аршавин еще год назад сказал «Зениту»: «Этого мальчика надо покупать». Как 16-летний казах Сатпаев попал в «Челси»
Источник: Meta-ratings.kz
Футбол
ФК Кайрат
ФК Челси
Дастан Сатпаев
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