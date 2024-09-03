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Кержаков: «Ближайшие планы после ухода из «Кайрата»? Поспать»

Константин Белов
Корреспондент
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Экс-тренер «Кайрата» Александр Кержаков ответил на вопрос о своем будущем. Во вторник, 3 сентября, казахстанский клуб объявил об уходе российского специалиста с поста главного тренера команды.

«Что касается возможных вариантов продолжения карьеры, то сейчас не время об этом говорить и рассуждать. Я только сегодня уволился. Какие мои ближайшие планы? Поспать», — сказал Кержаков Odds.ru.

Кержаков занимал пост главного тренера «Кайрата» с мая текущего года. Под руководством 41-летнего специалиста команда одержала 6 побед в 12 матчах и занимала промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Источник: ODDS.ru
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
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