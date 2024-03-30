Кержаков заявил, что готов возглавить сборную Казахстана

Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков признался, что готов возглавить сборную Казахстана.

«Я открыт для предложений по работе как в клубах, так и в сборных. Рассматривал ли бы предложение по работе со сборной Казахстана, если бы оно поступило? Да, конечно», — цитирует Кержакова Legalbet.kz.

Последним местом работы Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее 41-летний специалист работал в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.