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30 марта, 13:02

Кержаков заявил, что готов возглавить сборную Казахстана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Пари НН» Александр Кержаков признался, что готов возглавить сборную Казахстана.

«Я открыт для предложений по работе как в клубах, так и в сборных. Рассматривал ли бы предложение по работе со сборной Казахстана, если бы оно поступило? Да, конечно», — цитирует Кержакова Legalbet.kz.

Последним местом работы Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее 41-летний специалист работал в кипрской «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.

Источник: Legalbet.kz
Александр Кержаков
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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