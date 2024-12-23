Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана, уже готовятся документы

Сегодня, 19:30
Как стало известно «СЭ», Станислав Черчесов вскоре будет уволен с поста главного тренера сборной Казахстана.
Юристы Казахстанской федерации футбола уже готовят документы для досрочного расторжения контракта. На должность россиянина рассматриваются двое местных и двое европейских специалистов.
Черчесов возглавляет национальную команду с июня 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций, однажды сыграв в ничью и потерпев 5 поражений подряд с общей разницей мячей 0-15.