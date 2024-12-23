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Сегодня, 19:30

Черчесов близок к увольнению из сборной Казахстана, уже готовятся документы

Микеле Антонов
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Reuters
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Как стало известно «СЭ», Станислав Черчесов вскоре будет уволен с поста главного тренера сборной Казахстана.

Юристы Казахстанской федерации футбола уже готовят документы для досрочного расторжения контракта. На должность россиянина рассматриваются двое местных и двое европейских специалистов.

Черчесов возглавляет национальную команду с июня 2024 года. Под его руководством сборная провела 6 матчей в Лиге наций, однажды сыграв в ничью и потерпев 5 поражений подряд с общей разницей мячей 0-15.

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Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу
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