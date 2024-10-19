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Сегодня, 13:23

Комментатор Сейтханов, пришедший на пресс-конференцию в футболке «ПСЖ», ответил Черчесову

Микеле Антонов
Корреспондент
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Казахстанский комментатор и журналист Бегасыл Сейтханов в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание главным тренером сборной Станиславом Черчесовым ошибки в ситуации с шуткой поо французский язык.

«Я рад, как и все, если Станислав Черчесов понял свою ошибку. Но человека украшают его действия. Если в будущем он сможет оправдывать эти слова, показывать на деле, будет здорово», — сказал Сейтханов «СЭ».

После состоявшегося 13 октября домашнего матча Лиги наций со Словенией (0:1) главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов принял участие в пресс-конференции, в ходе которой ему задали вопрос на казахском языке. Тренер с иронией ответил журналисту, одетому в футболку «ПСЖ»: «Ты по-французски сейчас говоришь?» Это вызвало широкий резонанс в казахстанском обществе.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «С президентом федерации вижусь чаще, чем с семьей»

Станислав Черчесов
Сборная Казахстана по футболу

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