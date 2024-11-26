Кулшинбаев оценил работу Черчесова в сборной Казахстана на двойку

Тренер и эксперт Алмас Кулшинбаев дал оценку результатам сборной Казахстана в прошедшем сезоне Лиги наций.

«Если брать в цифровом эквиваленте, то, наверное, от двойки до тройки. Черчесову не удалось быстро перестроить команду по системе и по игрокам. Как минимум это неудовлетворительно. В сборной сейчас идет перестроение. Было много факторов и причин, которые влияли на результат. Теперь будем с надеждой смотреть в будущее», — сказал Кулшинбаев Meta-ratings.kz.

Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана летом этого года. С того момента команда провела шесть матчей в Лиге наций, в которых один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Казахстан с 1 очком занял четвертое место в третьей группе лиги B и вылетел в лигу C.