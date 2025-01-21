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Сегодня, 13:39

Кулшинбаев считает, что футбол в Узбекистане развивается динамичнее, чем в Казахстане

Камила Абдурахманова
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Бывший главный тренер сборной Казахстана U21 Алмас Кулшинбаев заявил, что в Казахстане нужно ужесточить лимит на легионеров по примеру с Узбекистаном.

«Стоит признать, что футбол в Узбекистане развивается динамичнее, чем у нас. Плюс, я уже не раз говорил, что отмена лимита закрывает дорогу казахстанским футболистам. Конечно, игрок сам должен добывать место на поле, но вы должны понимать, когда в команду приходит легионер с хорошей зарплатой, то тренер практически обязан ставить его на поле, потому что он должен как-то обосновать подписание зарубежного игрока. В этом плане нашим ребятам очень тяжело.

У сборной Узбекистана есть три хороших игрока — это Файзуллаев из ЦСКА, Шомуродов из «Ромы» и новичок «Манчестер Сити» Хусанов. Если мы хотим игроков такого уровня, то нужно давать шансы казахстанским игрокам выступать хотя бы на родине. Возможно придется вводить лимит на легионеров, но у этого решения тоже есть минусы, однако другого выхода нет», — сказал Кулшинбаев Legalbet.kz.

В рейтинге ФИФА Узбекистан занимает 58-е место, а у Казахстана 110-я строчка.

Источник: Legalbet.kz
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Футбол
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