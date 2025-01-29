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Сегодня, 14:54

Кузнецов рассказал, кто может сменить Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана

Сергей Ярошенко
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Тренер Александр Кузнецов назвал семь специалистов, которые могут возглавить сборную Казахстана.

«Кто придет на смену? С уважением отношусь к иностранным коллегам, но я вижу казахстанского специалиста на посту рулевого сборной. Остается мало времени до старта отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года, поэтому будущий кандидат должен иметь понимание всей внутренней системы нашего футбола, знать всех игроков и обладать способностью видеть их потенциал. Из молодых, но уже с опытом — это Али Алиев, Андрей Карпович, Нурбол Жумаскалиев и Григорий Бабаян. Алиев свободен на данный момент, поэтому, считаю, он имеет хорошие шансы для назначения. Из старшего поколения команду могут возглавить Дмитрий Огай, Владимир Чебурин или Талгат Байсуфинов», — цитирует Кузнецова Legalbet.kz.

27 января в пресс-службе КФФ сообщили об уходе Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной Казахстана.

Черчесов возглавлял сборную Казахстана с июля 2024 года. Казахстан под руководством россиянина провёл шесть матчей. Сборная сыграла вничью с Норвегией (0:0), проиграла Словении (0:3 и 0:1), Австрии (0:4 и 0:2) и Норвегии (0:5) в матчах Лиги наций. Национальная команда не забила ни одного мяча и пропустила 15 голов.

Источник: Legalbet.kz
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Станислав Черчесов
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
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